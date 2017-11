Premier Libanon stapt op uit angst voor liquidatie

Trump begint zijn tour door Azië met een stop bij Pearl Harbor

14:46 President Trump vertrekt op een tour door Azië. Zijn eerste bestemming was Pearl Harbor op Hawaï, de plek waar Japan de VS aanviel in december 1941. Hierna kon de VS niet anders dan zich definitief mengen in de Tweede Wereldoorlog. Bij het monument worden nu gevallen Amerikaanse soldaten herdacht.