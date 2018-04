Premier May: 'Aanval is een duidelijk signaal'

We hadden geen alternatief, zei Theresa May vanochtend in een verklaring vanuit Downing Street. ,,We kunnen niet toestaan dat het normaal wordt om chemische wapens te gebruiken: niet in Syrië, niet in Groot-Brittannië, niet op andere plekken.”

Daarmee linkte ze het vermoedelijk gebruik van chemische wapens in Syrië aan de zenuwgasaanval op de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter, in het Engelse stadje Salisbury. May wil met de vergeldingsacties van vannacht het gebruik van chemische wapens ontmoedigen, zei ze. ,,Dit is een duidelijk signaal aan iedereen die gelooft dat ze straffeloos chemische wapens kunnen inzetten.''



Volgens May moeten de wereldwijde regels voor het verbod op chemische wapens nog strenger. ,,Het recente gebruik van een zenuwgas in de straten van Groot-Brittannië was onderdeel van een patroon van het negeren van deze normen.''



In eigen land is er veel kritiek op de Britse premier, omdat ze ervoor koos het parlement niet te raadplegen voordat ze overging op militaire actie. ,,Dat is juridisch twijfelachtig'', verklaarde oppositieleider Jeremy Corbyn vanochtend.

Staakt-het-vuren

,,Groot-Brittannië zou een leidende rol moeten spelen om daar een staakt-het-vuren in het conflict te bewerkstelligen. We zouden niet moeten zitten wachten op instructies uit Washington die het Britse leger in gevaar brengen. Theresa May had toestemming moeten vragen aan het parlement, en niet achter Donald Trump aan moeten lopen.”

Corbyn, die in zijn 35 jaar in het parlement altijd tegen militaire actie stemde, vervolgde: ,,Bommen redden geen levens en brengen geen vrede. Met deze dubieuze actie riskeren we dat dit verwoestende conflict alleen maar verder escaleert.''

May is het daar niet mee eens. ,,Het was juist en legaal om in actie te komen tegen de Syrische regering'', zei ze. Maar, benadrukte ze: ,,We willen ons niet mengen in de Syrische burgeroorlog.''