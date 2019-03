Premier May stapt op als brexit-deal wordt goedgekeurd

liveIn een ultieme poging haar brexit-akkoord te redden zet Theresa May haar laatste troefkaart in: ze belooft op te stappen als haar akkoord door het parlement komt. ,,Om de brexit te leveren ben ik bereid om deze post -eerder dan ik wilde- te verlaten”, zei ze in een speech tegen een groep invloedrijke conservatieven. ,,Ik doe wat het beste is voor ons land en onze partij.”

May’s vertrekbelofte moet veel rebellerende brexiteers uit eigen partij overhalen om voor haar deal te stemmen. Zij willen absoluut niet dat May ook aan het roer staat in de tweede fase van de onderhandelingen, over de toekomstige relatie en het handelsakkoord en eisten haar aftreden in ruil voor hun steun.



,,Deze periode heeft ons land en onze partij op de proef gesteld’’, zei May in haar toespraak. ,,We zijn er bijna. We zijn bijna klaar om een nieuw hoofdstuk te beginnen en een betere toekomst op te bouwen. Voor we dat kunnen doen, moeten we deze klus afmaken’’.



Roep om nieuwe aanpak

May geeft aan goed geluisterd te hebben naar de roep ‘om nieuw leiderschap’ en ‘een nieuwe aanpak’ en wil de tweede fase van de brexit-onderhandelingen niet in de weg staan. ,,Ik ga niet vaak naar de kroeg en roddel niet mee, maar ik praat wel veel met collega’s.’’



,,Ik weet dat sommige mensen zich zorgen maken dat als u instemt met de vertrekovereenkomst ik dit als een vrijbrief zal zien om de tweede fase van de onderhandelingen in te gaan zonder het noodzakelijke debat aan te gaan. Dat zal ik niet doen. Ik heb u gehoord.’’

Historische plicht doen

,,Maar’’, zo vervolgt de premier. ,,We moeten de deal erdoor krijgen en de brexit afleveren. Ik ben bereid deze baan eerder op te geven dan ik van plan was, om zo te doen wat goed is voor ons land en onze partij.’’ Ze eindigde haar speech met een allerlaatste oproep.



,,Ik vraag iedereen in deze zaal me te steunen, zodat we onze historische plicht kunnen vervullen: de beslissing van het Britse volk respecteren en de Europese Unie op een ordelijke manier verlaten.” Volgens aanwezige parlementariërs had de belofte effect. Een aantal van hen gaf aan het akkoord inderdaad te steunen als het weer in stemming wordt gebracht.

Nog steeds dwarsliggers

Of het genoeg is om een meerderheid van het parlement voor May’s deal te laten stemmen, dat is niet duidelijk. De Noord-Ierse gedoogpartner DUP ligt nog steeds dwars, en er zijn ook een aantal hardline brexiteers uit de Conservatieve Partij die zeggen in geen geval voor het akkoord te stemmen.



Wanneer de stemming over de deal plaatsvindt is nog niet bekend. Maar, May’s offer maakt de kans dat het akkoord er doorheen komt een stuk groter en brengt de spanning in de brexitstrijd weer helemaal terug.