Premier Taliban-regering spreekt bevolking voor het eerst toe: Wees dankbaar voor het nieuwe bewind

Ontvoering Eitan (6) na kabelbaan­dra­ma: vermoede­lij­ke handlanger opa gearres­teerd

Op Cyprus is een verdachte opgepakt die zou hebben geholpen bij de ontvoering van het Italiaans-Israëlische jongetje dat als enige de kabelbaancrash in mei in Italië overleefde. De 6-jarige Eitan werd door zijn opa meegenomen naar Israël.

26 november