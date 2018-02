Presentator biedt excuses aan voor 'fake news' Nederlands schaatsgedrag

,,Zoals bekend heeft Amsterdam veel grachten die in de winter kunnen dichtvriezen," zei Couric, terwijl de Nederlandse delegatie in PyeongChang aan de wereld werd voorgesteld. ,,En zo lang die grachten al bestaan, gebruikten de Nederlanders die om van de ene plek naar de andere te schaatsen, om tegen elkaar te racen en zich te amuseren." De 'fake news' opmerking was reden genoeg voor de Nederlandse Ambassade om Couric via hetzelfde Twitter eens in Nederland uit te nodigen. Zodat ze alle innovatieve manieren van transportatie in ons land met haar eigen ogen kan komen bewonderen.

De presentatrice bood vervolgens in een reactie haar excuses aan. Saillant detail, daaruit bleek ook dat ze al wel eens in Nederland was geweest: ,,Gefeliciteerd met alle medailles tot nu toe. Sorry dat ik me op 'glad ijs' bevond met mijn opmerking over schaatsen in de kanalen. Ik probeerde eer te doen aan jullie historische passie voor de sport, maar zo kwam het er niet uit! Ik zou graag nog een keer komen en het succes met jullie vieren!"