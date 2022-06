President Ecuador verlaagt brandstofprijzen na aanhoudende protesten

‘Pro-Russische ambtenaar’ vermoord in bezette stad Cherson

Bij een aanslag in de door Rusland bezette stad Cherson is vrijdagochtend een Oekraïense ambtenaar omgekomen. ,,Het was een gerichte aanval op een medewerker van het civiele en militaire bestuur”, aldus een Russische regeringswoordvoerder tegen het Russische bureau Tass.

24 juni