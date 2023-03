President Macron reageert op pensioenprotesten: Wil anders gaan regeren

De Franse president Macron gaat zijn stijl van regeren aanpassen. Dat doet hij in reactie op alle pensioenprotesten, op straat en in het parlement.

Er komen minder wetsvoorstellen, en wetten worden voortaan korter, eenvoudiger en desnoods opgeknipt in stukken. Zo is er voor elk onderdeel makkelijker een meerderheid in het parlement te vinden.

Dat maakte Macron bekend tijdens een interview op televisie. Dat ging over de pensioenperikelen van de afgelopen twee maanden. De president gaat de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar, maar de ingewikkelde wet kreeg geen steun van het parlement, waar Macron geen meerderheid meer heeft. De wet werd daarom ingevoerd zónder stemming in de Tweede Kamer, wat in Frankrijk tot veel boosheid leidde.

Volledig scherm De wet over de pensioenleeftijd werd ingevoerd zónder stemming in de Tweede Kamer, wat in Frankrijk tot veel boosheid en protesten leidde. © AP Dat moet voortaan anders gaan, zei Macron, om een ‘verlamming’ van zijn regering te voorkomen. Het parlement kan bijvoorbeeld omzeild worden. ,,Niet alles hoeft per wet geregeld te worden. Lokale politici en instanties kunnen ook zelf beslissingen nemen in plaats van alles van bovenaf per wet te regelen.’’

Landsbelang

Als er wel echt een wet nodig is, wordt de tekst versimpeld. Macron wil bijvoorbeeld strenger op gaan treden tegen migratie. Een wet daarover zou eind deze maand behandeld worden in de Senaat. Maar de partijen zijn er verdeeld over.

,,De immigratiewet gaan we in stukjes hakken en die stukjes worden de komende weken afzonderlijk behandeld’’, zei Macron op televisie. Voor elk apart stukje tekst is het makkelijker een meerderheid te vinden, denkt hij. ,,Het is moeilijk om coalities met (oppositie)partijen te sluiten maar er zijn afzonderlijke parlementsleden die ons willen steunen.’’

He was voor het eerst dat Macron zich publiekelijk uitsprak sinds in januari de demonstraties begonnen tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. ,,Denkt u dat ik het leuk vind deze hervorming door te voeren? Nee’’, zei de president. ,,Maar het moet gebeuren in het landsbelang.’’

Zwaar werk en moeilijke arbeidsomstandigheden

Macron probeerde de gemoederen wel te sussen. Franse bedrijven die ‘buitengewoon grote winsten’ maken, moeten hun werknemers mee laten delen in de winst, kondigde hij aan. Ook zei hij met werkgevers en werknemers te willen praten over mensen met zwaar werk en moeilijke arbeidsomstandigheden.

De oppositie en de vakbonden reageerden kritisch op het tv-optreden. ,,De president heeft helemaal niets begrepen van wat er in het land speelt’’, reageerde de Socialistische Partij. ,,Hij gooit alleen maar olie op het vuur.’’

Donderdag wordt in Frankrijk de negende actie-en stakingsdag gehouden tegen de verhoging van de pensioenleeftijd.

