President Suriname zaterdag voor medisch onderzoek naar Nederland

Het gaat om aanvullend onderzoek na een medische screening in Suriname, meldt de nieuwssite Waterkant. De 64-jarige Santokhi zou in ‘optimale conditie’ zijn en enkele dagen in Nederland verblijven. De site Starnieuws schrijft over ‘het vertrek van de president, midden in een crisissituatie’, verwijzend naar de financiële problemen in het land.

Protesten in Paramaribo

Medio februari liepen protesten in de hoofdstad Paramaribo volledig uit de hand. Ook werd het parlementsgebouw toen bestormd. De politie kreeg destijds veel kritiek omdat het slecht voorbereid was geweest op aangekondigde grimmigheid. Surinaamse media schreven dat de veiligheidsdiensten hadden gefaald, omdat al lang bekend was geweest dat ‘herrieschoppers’ zich zouden mengen tussen de demonstranten. Er vielen zeker 26 gewonden bij de protesten. De reden dat veel mensen de straat op gingen, was onder meer dat de prijzen van dagelijkse producten veel te hoog waren geworden in hun ogen.

Een week geleden was er een nieuw en groots aangekondigd protest in de Surinaamse hoofdstad. De nieuwe protestactie onder het motto Alles Plat, gericht tegen het economisch beleid van president Santokhi, bracht ruim honderd mensen op de been. In de binnenstad van Paramaribo, waar het de vorige keer gigantisch misging, bleven alle winkels dicht, meldde Waterkant.

Volledig scherm Demonstranten tijdens het protest op 17 februari 2022 in Paramaribo. © AFP / Ranu Abhelakh