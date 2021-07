President Tunesië zet parlement buitenspel en stuurt premier weg

Duizenden demonstranten eisten de ontbinding van het parlement en het aftreden van de regering. Tunesië worstelt met de economische gevolgen van de coronapandemie die het land zwaar heeft getroffen. Tunesië kent momenteel een van de ergste corona-uitbraken van Afrika. De politie in hoofdstad Tunis zette traangas in tegen de demonstranten en verrichtte verschillende arrestaties. Ook in andere steden werd gedemonstreerd.

Bij de protesten van zondag klonken slogans tegen de regerende Ennahda-partij van parlementsvoorzitter Rached Ghannouchi, die de president er zondag meteen van beschuldigde een staatsgreep te plegen.

,,Het is volgens de grondwet niet toegestaan om het parlement te ontbinden, maar wel om de werkzaamheden op te schorten’’, zei president Saied na afloop van een spoedvergadering. Hij citeerde een passage uit de grondwet die stelt dat opschorting is toegestaan in het geval van ‘dreigend gevaar’. Hij kondigde aan de uitvoerende macht over te nemen ,,met de hulp’’ van een regering die zal worden aangevoerd door een nieuwe leider. De president zei deze minister-president zelf aan te zullen stellen.

Volledig scherm De Tunesische president Kais Saied. © EPA De protesten en de aansluitende presidentiële ingrepen in het functioneren van het parlement vonden plaats op een nationale feestdag in het land. Op 25 juli 1957 werd de Republiek Tunesië uitgeroepen.

Sinds zijn aantreden in 2019 is president Saied verwikkeld in een strijd met de premier en de parlementsvoorzitter, wat ten koste ging van de bestuurbaarheid van het land.

Volledig scherm De Tunesische premier Hichem Mechichi op archiefbeeld. © EPA

Volledig scherm Aanhangers van president Kais Saied zondagavond in de straten van Tunis. © REUTERS