Presidentskandidaat Joe Biden reageert voor het eerst op beschuldigingen seksueel wangedrag

videoDe Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft stelling genomen tegen beschuldigingen over seksueel wangedrag. ,,Die zijn niet waar, die zijn nooit gebeurd’’, zei Biden. Het is de eerste keer dat Biden publiekelijk reageerde op de beschuldigingen.

De 77-jarige voormalige vicepresident stond onder toenemende druk om te reageren op de aantijgingen van Tara Reade. Zij werkte voor hem toen hij nog senator was. Ze stelt dat Biden haar in 1993 in een gang tegen de muur drukte, zijn hand onder haar rok stak en haar penetreerde met zijn vingers. Toen zij zich afwende, stopte Biden. ,,Hij keek me bijna verbaasd of geschrokken aan”, zei Reade (56) in interviews. ,,Hij zei: kom op, man, ik hoorde dat je me leuk vindt.”



Ze heeft ruim een maand geleden de beschuldigingen geuit, maar volgens een aantal Amerikaanse media zijn er geen aanwijzingen gevonden die haar verhaal ondersteunen. Reade zou destijds al over het incident hebben geklaagd. Biden zei dat er in de archieven van de Senaat documenten over de vermeende incidenten zouden moeten zijn, als die hadden plaatsgevonden.



Nooit gebeurd

In een interview met MSNBC en een uitgebreide verklaring ging Biden voor het eerst zelf in op de aantijgingen. ,,Ze zijn niet waar. Dit is nooit gebeurd.” In zijn verklaring benadrukte Biden dat vrouwen met zulke getuigenissen respectvol gehoord moeten worden en dat hij in zijn carrière veel gedaan heeft om vrouwen beter te beschermen tegen seksueel geweld, onder meer door als vicepresident campagne te voeren op universiteitscampussen.



Reade zegt dat ze destijds naar haar supervisor stapte, maar leden van Bidens team uit die tijd ontkennen dat iemand melding heeft gemaakt van zo’n incident, benadrukte Biden. Hij riep het Nationaal Archief op documentatie uit die jaren vrij te geven om te kunnen onderzoeken of de officiële klacht die Reade zegt te hebben ingediend over haar ontslag erbij zit. Vooralsnog is die klacht nergens teruggevonden en ook Reade heeft er geen kopie van. ,,Ik heb er vertrouwen in dat er niets is”, zei Biden in het interview met MSNBC.

Zo wil hij zich onderscheiden van de zittende president en zijn tegenstander in de presidentsverkiezingen in november, Donald Trump, die door zeker twintig vrouwen is beschuldigd van seksueel wangedrag. In Bidens verklaring: ‘We hebben lang genoeg geleefd met een president die denkt dat hij niemand verantwoording schuldig is en voor niets verantwoordelijkheid neemt. Zo ben ik niet.’

Quote We hebben lang genoeg geleefd met een president die denkt dat hij niemand verantwoor­ding schuldig is en voor niets verantwoor­de­lijk­heid neemt. Zo ben ik niet Joe Biden

Archieven die in het bezit zijn van de universiteit van Delaware wil hij echter niet openbaar maken. Volgens Biden zit daar geen personeelsinformatie bij en zouden oude vertrouwelijke gesprekken in de campagne uit de context gehaald worden.

Deze week werden de aantijgingen van Reade verder onderbouwd, door onder meer een voormalige buurvrouw die op nieuwssite Business Insider getuigde dat Reader in de jaren negentig met haar over het misbruik sprak. ,,Ik ben een Democraat, een heel overtuigde Democraat”, zei deze Lynda LaCasse. ,,En ik ben voor Biden, hoe dan ook. Maar ik moet dit toch zeggen.”

Reade sprak vorig jaar al over ongewenste aanrakingen door Biden en was pas later open over het incident in de gang. Dat ze haar verhaal veranderde, naar eigen zeggen omdat ze niet alles durfde te vertellen, maakt sommige medestanders van Biden sceptisch. Critici menen dat ze als aanhanger van Bidens rivaal Bernie Sanders een agenda heeft, of niet ‘emotioneel stabiel’ is omdat ze eerder lovend was over Vladimir Poetin.

#metoo-beweging

Veel Democraten omarmden de #metoo-beweging, waarin ‘geloof alle vrouwen’ een belangrijke slogan werd. De vrouw die eind 2018 de conservatieve rechter Brett Kavanaugh beschuldigde van een poging tot verkrachting in zijn tienerjaren kreeg vooral steun uit de Democratische Partij. Biden zei toen zelf dat een vrouw die getuigt over nare seksuele ervaringen ‘het voordeel van de twijfel’ verdient.

Republikeinen beschuldigen de Democraten en de media nu van hypocrisie. Lang werd Biden in geen enkel publiek optreden gevraagd naar de beschuldiging. Zowel partijgenoten als veel vertegenwoordigers van de vrouwenbeweging houden zich stil. Ze vrezen dat ze met een hard oordeel over Biden, die zich heeft ingezet voor vrouwenrechten, diens tegenstander Trump in de kaart spelen.

Partijgenoten die zich wel durven uitspreken, scharen zich opvallend snel achter Biden. ,,Ik geloof Joe Biden”, zei rijzende ster in de partij Stacey Abrams in een interview met CNN. Zij maakt kans de vicepresidentskandidaat van Biden te worden. ,,The New York Times deed diepgaand onderzoek en ze vonden dat de beschuldiging niet geloofwaardig was”, zei ze. In werkelijkheid kwam de krant niet tot een conclusie.

Volledig scherm Joe Biden © AFP

Partijleider Nancy Pelosi verzekerde dat ze ‘compleet respect’ heeft voor de #metoo-beweging, maar voegde toe: ,,Joe Biden is Joe Biden.” Ze wees erop dat er geen enkele documentatie is en dat voormalige teamleden van Biden ook zeggen dat niemand ooit melding gemaakt heeft van zo’n incident.