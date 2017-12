Prijsschieten op laatste bolwerk IS

Het kalifaat van Islamitische Staat (IS) bestaat niet meer sinds de terreurorganisatie is verdreven uit zijn ankerplaatsen Mosul (Irak) en vooral Raqqa, de kortstondige hoofdstad in Syrië. Maar een laatste strijdmacht, bestaande uit zo’n 3000 man, heeft zich verschanst langs de rivier de Eufraat in de Syrische provincie Deir el-Zor, vlak tegen de grens met Irak.

Hier krijgen de jihadisten er van alle kanten van langs. Niet alleen wordt het gebied bestookt door Amerikaanse drones en diverse soorten bommenwerpers, ook Russische, Syrische en Iraanse vliegtuigen voeren non-stop aanvallen uit op de IS-stellingen. Overduidelijke bedoeling is niemand te laten ontkomen.

Volledig scherm Een Russische TU-22M3 voert een aanval uit boven Syrië. © EPA

Volgens de Amerikaanse generaal Jefferey Harrigan, commandant van de geallieerde luchtstrijdkrachten boven Syrië en Irak is het momenteel zelfs zo druk in de lucht dat er een toegenomen risico zou bestaan op botsingen tussen al die oorlogsvliegtuigen. In een interview met de New York Times vertelt Harrigan dat alles op alles wordt gezet om in ieder geval de leiders van IS uit te schakelen. Dat betekent ze doden of ze gevangen nemen. Een arsenaal aan spionagevliegtuigen is actief in de regio om elk telefoongesprek te traceren. Een aantal IS-toplieden werd recent opgespoord en uitgeschakeld bij een bomaanval. Abu Faysal en zijn plaatsvervanger Abu Quadamah al-Iraqi zouden volgens de Amerikanen zijn gedood op 1 december. "Onze focus is ze niet te laten ontsnappen. We moeten ze vernietigen”, aldus een Amerikaanse kolonel die de luchtaanvallen coördineert.

Hoofdprijs

De hoofdprijs voor de Amerikanen blijft IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi, de prijs die al op zijn hoofd stond is inmiddels verdubbeld naar 25 miljoen dollar (21 miljoen euro). De Amerikaanse drones die om hem jagen worden mede gevoed door informatie op de grond van Koerdische milities en gewapende opposanten tegen het regime van de Syrische president al-Assad.

Volledig scherm Abu Bakr al-Baghdadi © AFP, bewerking: ADR

De jacht op IS-strijders – onder wie zich ook nog een aantal Nederlandse Syriëgangers zouden moeten bevinden - heeft plaats vanaf verschillende militaire vliegvelden in Jordanië, Turkije, de Golfstaten en vanaf het vliegdekschip Theodore Roosevelt dat in de Perzische Golf kruist.

De Amerikanen maken zich geen illusies over het toebrengen van een definitieve genadeklap. Daarvoor is IS te verspreid over de regio en heeft de organisatie inmiddels ook steunpunten in Libië, West-Afrika, de Filipijnen en in Egypte in de Sinaï-woestijn.