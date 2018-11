Principeakkoord tussen Engeland en EU over toekomstige relatie na brexit

‘Robert de Niro van India’ betaalt schulden van 1398 Indiase boeren

11:55 In Bollywood is hij ‘de grootste ster van de eeuw’ of gewoon ‘Mr B’. Amitabh Bachchan (76) is voor India wat Robert De Niro is voor Amerika: een topacteur. En sinds gisteren wordt hij nog meer aanbeden in zijn land want op zijn blog meldde de superster dat hij de schulden - zo'n 500.000 euro in totaal - had afbetaald van 1398 boeren uit zijn thuisstaat Uttar Pradhesh.