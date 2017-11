Prins Harry gaat trouwen met vriendin Meghan

Harry en Meghan hebben ruim anderhalf jaar een relatie. In september vertoonden ze zich voor het eerst in het openbaar tijdens de Invictus Games in Toronto. Het is niet de eerste keer zijn dat een Britse royal met een Amerikaanse in het huwelijk treedt. De Britse monarch Edward, de oom van de huidige koningin Elizabeth, trouwde in 1937 met Wallis Simpson. Hij gaf de troon op om met haar te kunnen trouwen. Simpson was al twee keer gescheiden en de Anglicaanse Kerk, waarvan Edward als koning het hoofd was, stond hertrouwen na een scheiding niet toe.