Privévliegtuig stort neer in Milaan: gesis en explosie na crash die zeven personen en kind leven kost

Dat schrijven Italiaanse media, waaronder de krant La Repubblica. Volgens de eerste informatie gaat het om een Frans gezelschap in het vliegtuig. Niemand van het gezin - er was ook een kind aan boord - zou de crash hebben overleefd. Rond 13.00 uur zou het ultralichte privévliegtuigje zijn neergestort. Daarna is er brand ontstaan op de plek van de crash. Daarbij zijn het gebouw en meerdere auto's in de as gelegd. Het vliegtuigje stortte neer vlakbij het metrostation San Donato in het zuidoostelijke deel van Milaan.