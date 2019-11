Pro-democratiekamp behaalt spectaculaire zege bij verkiezingen in Hongkong

Voor het eerst in maanden beleefde de voormalige Britse kroonkolonie een weekend zonder grote demonstraties en rellen. In plaats daarvan vormden zich lange rijen voor de stembureaus. De stemming verliep zonder geweld, al waren aan elk stembureau politie-eenheden ingezet.

Recordopkomst

Het is de eerste keer dat er in Hongkong gestemd werd sinds de protesten tegen de regering uitbraken in maart. Die protesten waren gericht tegen de regering en tegen de groeiende invloed van Peking. Volgens politicoloog van de Chinese Universiteit in Hongkong Ma Ngok is de uitkomst daarom een grote klap voor de regering van Carrie Lam. ,,De overheid heeft altijd gezegd de steun van het volk te hebben. Nu heeft het volk in recordaantallen laten zien waar het echt staat.’’