Probleemkind Royal Antwerp komt met Anderlecht T-shirt op training om transfer te forceren

Pastoor overlijdt na schietpar­tij in kerk Texas

0:42 In de Amerikaanse staat Texas zijn zondag een dode en twee gewonden gevallen bij een schietpartij in een kerk. Het dodelijke slachtoffer is de pastoor van de betreffende kerk in het plaatsje Winona, meldt CNN, dat zo'n 160 kilometer ten oosten van de stad Dallas ligt. Een man werd kort na het voorval aangehouden als verdachte, liet gouverneur Greg Abbott in een verklaring weten.