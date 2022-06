Proces over terreuraanslagen Parijs: levenslang geëist tegen Salah Abdeslam

Tegen de hoofdverdachte van de terreuraanslagen in Parijs, in november 2015 met 130 doden, is vrijdag een levenslange gevangenisstraf geëist. De aanklagers koppelden daar een onbeperkte veiligheidsperiode aan voor de Belgische Salah Abdeslam (32), wat betekent dat hij geen kans heeft op vroegtijdige vrijlating.

De aanklagers van het terrorismeparket motiveerden hun uiterst zeldzame strafeis, die de mogelijkheid van een strafaanpassing voor bijvoorbeeld penitentiair verlof of werken buiten de gevangenis zeer klein maakt, met de verwijzing naar ‘de immense ernst van de feiten’ waarvan de dertiger wordt beschuldigd.

Salah Abdeslam is de enige nog levende aanslagpleger. Hij sloeg op de vlucht en werd in maart 2016 opgepakt in de Brusselse wijk Molenbeek. De dertiger bood in april in de rechtszaal zijn excuses aan ‘alle slachtoffers’ aan. De spijtbetuiging kwam aan het einde van zijn getuigenverklaring die drie dagen duurde. ,,Ik wil mijn medeleven betuigen en mijn excuses aanbieden aan alle slachtoffers”, zei de dertiger. ,,Ik weet dat haat blijvend is. Ik vraag jullie vandaag om mij met mate te haten.” Ook vroeg hij om vergiffenis.

Bij de jihadistische aanvallen op 13 november 2015 in onder meer concertzaal Bataclan en bij het stadion Stade de France vielen 130 doden en honderden gewonden. Er werd op de slachtoffers geschoten. Ook gingen er bommen af. De meeste slachtoffers vielen in de concertzaal, waar een optreden bezig was van de Amerikaanse rockband Eagles of Death Metal. Twee bandleden legden begin mei in de rechtszaal emotionele getuigenissen af over het bloedbad.

Bomgordel

Abdeslam had in Parijs een bomgordel om. Die ging niet af. Hij zegt zelf dat hij zich had bedacht, maar volgens een medeverdachte die wapens en logistieke steun zou hebben geleverd, durfde Abdeslam niet. De medeverdachte meende zich te herinneren dat Abdeslam een dag na de aanslagen vertelde dat zijn bomgordel het niet deed. Abdeslam had eerder toegegeven te hebben gelogen over zijn bomgordel. De andere daders bliezen zichzelf op of werden gedood door de politie.

In het proces voor een juryrechtbank in de Franse hoofdstad staan nog negentien andere verdachten terecht omdat zij de aanslagplegers zouden hebben geholpen, bijvoorbeeld door wapens te leveren. Tegen hen zijn vrijdag gevangenisstraffen geëist variërend van vijf tot 30 jaar. Tegen drie medeverdachten is eveneens levenslang geëist gekoppeld aan een veiligheidsperiode van 22 en 30 jaar. Dat betekent dat ze pas na het verstrijken van die periode in aanmerking komen voor penitentiair verlof of werken buiten de gevangenis.

Zes personen worden bij verstek berecht, onder wie vijf vooraanstaande IS-leden die vermoedelijk in Syrië zijn overleden.

De Parijse rechtbank komt op 29 juni met een uitspraak, bijna tien maanden na het begin van het megaproces.

Volledig scherm Rechtbanktekening (14 september 2021) van Mohamed Amri, Mohamed Abrini en hoofdverdachte Salah Abdeslam. © AFP

Volledig scherm Franse politieagenten voor concertzaal Bataclan in Parijs tijdens een ceremonie op 13 november 2021 ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de terreuraanslagen waarbij zes jaar eerder 130 doden vielen. © REUTERS

Volledig scherm Salah Abdeslam. © AFP

Volledig scherm Leden van de band Eagles of Death Metal praten met media na in Parijs een getuigenis afgelegd te hebben op 17 mei van dit jaar. © ANP / EPA