Profvoetballer mengt zich in schoolkantine-rel en geeft arm migrantenmeisje te eten

Lokale media maakten twee dagen geleden melding van het voorval dat al enkele dagen eerder plaatsvond. Toen kreeg het meisje op haar basisschool in Minerbe, op zo'n 35 kilometer van Verona, in de kantine voor het eerst een bord met een aantal crackers besmeerd met tonijn uit blik. Terwijl de andere leerlingen zich te goed deden aan een bord pasta, barstte het meisje in huilen uit.



Leraren van de school deden anoniem hun verhaal in dezelfde media. Het zou niet de eerste keer zijn dat het gebeurde op de basisschool. ,,Soms gaven leraren hun maaltijd op om deze aan de arme kinderen te geven”, zegt een van hen. En: ,,Het is niet goed een kind te laten boeten voor de fouten van zijn of haar ouders.’’



Burgemeester Andrea Girardi liet al snel van zich horen. Volgens hem ging het om het principe en om recht te doen aan de kinderen wier ouders wel betalen. Volgens Girardi zitten er tweehonderd leerlingen op de basisschool, waarvan de ouders van minstens dertig kinderen hun bijdrage aan het eten op school niet voldoen. Als zij twee dagen niet betalen, ,,dan wordt het tonijnrantsoen geactiveerd.’’ ,,We kunnen niet alles betalen.’’ De burgemeester meldde dat de ouders van het meisje geregeld gevraagd was de betalingen te voldoen. Ook zou hen alternatieve manieren van betalen zijn aangeboden (vrijwilligerswerk), die het stel volgens Girardi weigerde.