Programmamaker Ingeborg Beugel (61) opgepakt in Griekenland voor onderdak bieden Afghaanse man

De Nederlandse journalist en programmamaker Ingeborg Beugel (61) is in Griekenland opgepakt op verdenking van het ‘faciliteren van illegaal verblijf aan een asielzoeker’ in haar huis in Athene en op het Griekse eiland Hydra.

Beugel, die met enige regelmaat in Nederlandse talkshows is te zien als Griekenland-deskundige, is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft verdachte in het onderzoek. ,,Als ze gastvrijheid criminaliseren, zullen ze een einde maken aan wat we kennen als de Griekse cultuur”, stelt Beugel in gesprek met het Griekse dagblad Efimerida ton Syntakton.

De Griekse politie arresteerde de 61-jarige Beugel op zondag 13 juni omdat ze onderdak bood aan een Afghaanse man wiens asielaanvraag in behandeling was. Ze ontmoette de 23-jarige en zijn hond in december 2018 in een kamp in het Griekse dorp Malakasa, ten noorden van Athene. Ze was op dat moment bezig met de opnames voor een documentaire over de economische crisis en het migratievraagstuk in Griekenland.

De man hielp de journalist met vertalingen voor haar reportages. Ze begon hem in die periode als een adoptiezoon te zien, schrijft de Griekse krant. Toen hij plotseling in de problemen kwam en geen fatsoenlijke huisvesting meer kon vinden, besloot de journaliste onderdak te bieden. Sommige bewoners op het eiland raakten daarvan op de hoogte en besloten de politie te waarschuwen.

Anonieme klachten

Haar advocaat bevestigt dat er ‘meerdere anonieme klachten’ tegen zijn cliënt zijn ingediend. Daarover maakt de journalist zich kwaad. ,,Anonieme klachten? Griekenland wordt in mijn ogen geïdentificeerd met gastvrijheid, zo heb ik het ervaren toen ik er voor het eerst kwam. Als ze gastvrijheid criminaliseren, zullen ze een einde maken aan wat we kennen als de Griekse cultuur.”

Beugel, die al meer dan 40 jaar op Hydra woont, bevestigt het verhaal op Twitter en verwijst naar een interview in de Groene Amsterdammer vandaag. Het blad meldt dat de Griekse rechtbank in de herfst besluit of ze vervolgd zal worden. In dat geval kan ze worden veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en een boete van meer dan 10.000 euro.

