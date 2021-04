Protest tegen politiegeweld in Ohio, nadat agent 16-jarig meisje doodschiet

Volgens een lokale krant hadden de agenten gereageerd op een 911-oproep waarin werd gezegd dat een vrouwelijke verdachte iemand had proberen te steken met een mes. Agenten die ter plaatse kwamen, troffen een chaotische situatie aan waarbij Makiyah Bryant met iets dat op een mes leek een andere vrouw aanviel.



De betrokken agenten droegen bodycams. Op videobeelden is te zien hoe de vrouw achterover valt, waarna een agent het vuur opent op haar jeugdige aanvaller. Die valt daarna tegen aan auto aan. Op de grond is het vermoedelijke steekwapen te zien. Het justitieel onderzoeksbureau van Ohio (BCI) is een onderzoek gestart.



De krant meldde dat zich een menigte demonstranten had verzameld in het zuidoosten van de stad waar het schietincident had plaatsgevonden. Dit was slechts enkele minuten voordat de rechter in Minneapolis bekendmaakte dat de jury ex-agent Derek Chauvin schuldig had bevonden aan de dood van George Floyd.