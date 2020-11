Protesten in Franse steden tegen omstreden wetswijziging die ‘politieprivacy’ vergroot

Medebeden­ker (37) Ice Bucket Challenge overleden aan spierziek­te ALS

23 november ALS-activist Patrick Quinn is gisteren op 37-jarige leeftijd overleden aan de spierziekte. Hij was een van de bedenkers van de zogenoemde Ice Bucket Challenge, waaraan in 2014 over de hele wereld werd meegedaan om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte.