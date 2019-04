Psycholoog: ‘oberschoppers’ zeer intelligent en van stoornis geen sprake

Een psychiater heeft beide broers onderzocht en acht ze volledig toerekeningsvatbaar. Van een stoornis is geen sprake. Ondanks het feit dat beiden alcohol hadden gedronken, meent hij wel dat Armin en Arash zich in hadden kunnen houden. De aanval op Mirek was ‘perfect gecoördineerd’. Arash zou verder meer begrip voor de ober hebben dan zijn broer, is de conclusie. De deskundige baseert zich op antwoorden die de broers gaven op een vraag naar hun wensen. Armin zou ‘vrede in de wereld en gezondheid voor mijn familie’ hebben geantwoord, terwijl zijn broer wenste ‘dat de ober gezond wordt’.



,,De manager is verantwoordelijk voor het beginnen van het gevecht’’, zegt Armin. Restaurantmanager Milan Mares zou een duw hebben uitgedeeld die aanleiding tot de matpartij gaf. ,,Er was zeker een dreigende sfeer, maar er was geen fysiek contact totdat u al eerste duwde”, houdt de rechtbankvoorzitter Mares voor. Die vertelt hoe de mannen niet weg wilden gaan, toen hen dat gevraagd werd. In plaats daarvan stonden ze op en riepen ‘racisten’. Bij de scheldkanonnade die ontstond, werd op Mares gespuugd. Hij zegt te hebben geduwd, omdat hij bang was dat de mannen terug zouden komen.



De Nederlanders scholden ook gasten uit voor racisten en Mares vreesde voor escalatie. In het restaurant waren ook kinderen aanwezig. De groep liet zich echter niet tegenhouden, waarna het voltallige personeel zich tegen hen keerde. Mares ontkent de koks erbij te hebben gehaald: ‘Ik heb ze niet geroepen’. Terwijl de zaak uit de hand liep, werden gezinnen in allerijl van het terras gehaald. Volgens de manager gingen Armin en Arash die bij het gevecht de hoofdrol speelden in de vechthouding staan. ,,Ik herken dat’’, aldus Mares die vroeger zelf de vechtsport jiu jitsu heeft beoefend.