Pub in Harwich likt wonden na brexitstemming: ‘We zijn verloren’

Het district Tendring, waar Harwich onder valt, stemde in 2016 in ruime meerderheid (bijna 70 procent) voor een brexit. Maar de trouwe klandizie van The Alma bestaat nu net uit de minderheid die bij Europa wil blijven, zegt Gemma Jacobs, een blondine van rond de 30. Ze bekeek met afgrijzen de stemming in het Britse parlement, dat in grote meerderheid de brexitdeal die premier Theresa May met de EU uitonderhandelde de prullenbak in stemde.



,,Het is vreselijk, dit land is in een chaos beland. De brexit heeft in 2016 een meerderheid gehaald omdat mensen verkeerd geïnformeerd zijn of zich niet verdiept hebben. En nu zitten we ermee en weet niemand meer wat er moet gebeuren.”



Harwich is een arm stadje aan de Noordzee, met ruim 15.000 inwoners en veel werkloosheid. De gepensioneerde visser Duncan Wrigley - hij verdient nog wat bij als wiskundedocent - kent de inwoners als zijn broekzak. Hij zegt te weten waarom ze ooit voor brexit waren: ,,Ze denken dat het ons welvaart gaat opleveren als we losgesneden zijn van de EU. Maar ik denk dat we er alleen maar armer van worden. De reden dat de economie nog een beetje bleef draaien, was volgens mij juist de EU. Maar nu? Ik vrees voor de toekomst van dit land.”