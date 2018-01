Puigdemont in onderschepte berichten: 'Het is voorbij, Spanje heeft gewonnen'

De Catalaanse ex-premier en voorman van separatisten in de regio, Carles Puigdemont, lijkt zijn politieke rol beu te zijn. Spaanse media verspreidden vandaag een soort afscheidsboodschap die Puigdemont aan partijgenoot en ex-minister Antoni Comín zou hebben verzonden: ,,Het is over, we hebben ons opgeofferd, het Moncloa heeft gezegevierd''.

Met Moncloa bedoelt hij de centrale regering, afgeleid van het Paleis van Moncloa, de ambtswoning en het hoofdkwartier van de Spaanse premier in Madrid.

Puigdemont is sinds eind oktober in België. Hij was gisteravond aangekondigd als spreker op een bijeenkomst in Leuven, maar in zijn plaats verscheen de Catalaanse ex-minister Antoni Comín er als spreker. Comín is een van de zes afgezette Catalaanse bewindslieden die eind oktober naar Marseille reden en op een vliegtuig naar België stapten.

Foto's

Een fotograaf die net achter Comín stond, maakte onbedoeld foto’s van diens smartphone, waar op dat moment berichten binnenliepen van Puigdemont. De beelden werden vanmorgen naar buiten gebracht door tv-zender Telecinco.

Puigdemont bevestigde op Twitter alvast de echtheid van de berichten, maar ontkent dat hij er de brui aan wil geven. ,,Ik ben ook journalist en heb altijd gevonden dat er limieten zijn rond privacy, die geschonden zijn. Maar ik ben ook mens en er zijn ook momenten waarop ik twijfel. Ik ben ook minister-president en ik zal niet plooien of op mijn stappen terugkeren, uit respect en dankbaarheid en als belofte aan de burgers en het land. Vooruit!”

Comín is er niet over te spreken dat zijn privéberichten opduiken in de media en wil een klacht indienen tegen Telecinco. In een reeks tweets wijst hij erop dat 'alle betekenis verloren gaat door het gebrek aan context' en dat de berichten vrijgeven een misdrijf is 'zowel in Spanje als in België'.

Strafbare feiten

Puigdemont wordt in Spanje gezocht wegens een reeks strafbare feiten, gepleegd toen hij als regiopremier in oktober met een illegaal referendum Catalonië van Spanje wilde afscheiden. De afscheiding was niet alleen in strijd met de Spaanse wet, maar ook met de regels van het Catalaanse parlement. Daar hebben separatisten ook na de verkiezingen in december een kleine meerderheid behouden.

De verkiezingen die Madrid in december liet houden, hebben de machtsverhouding in het Catalaanse parlement niet veranderd. De separatisten hebben met minder dan de helft van de stemmen net als in 2015 toch een kleine meerderheid verworven in het parlement van 135 zetels. De separatistische voorzitter Roger Torrent wil nu Puigdemont weer als regeringsleider installeren. Dat wilde hij in België doen, maar dat verbood de rechter. De separatisten raken onderling verdeeld over de rol die Puigdemont nu op afstand speelt.