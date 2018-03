Puigdemont trekt zich terug

'Benoeming EU-topman doorgestoken kaart'

16:01 De omstreden benoeming van de Duitse jurist Martin Selmayr tot hoogste ambtenaar van Europa was doorgestoken kaart, volgens goed ingevoerde bronnen in Brussel. Zijn enige tegenkandidate was een eigen medewerkster, de Spaanse Clara Martinez Alberola (54), sinds vandaag kabinetschef van Commissievoorzitter Juncker.