Puppy ‘Pistacchio’ met groene vacht geboren op Sardinië

Nederland­se ‘sektelei­der’ opgepakt vlak over Duitse grens

8:16 Een 58-jarige Nederlander die zich profeet noemt, is vanmorgen opgepakt in het Duitse Goch, vlak over de grens bij het Limburgse Gennep. Dat gebeurde na een inval in een voormalig klooster waar een of meerdere mensen mogelijk tegen hun wil werden vastgehouden. In het pand is volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Kleef de Orde der Transformanten gevestigd.