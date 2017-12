PvdA-zwartboek: EU-voorzitter Bulgarije is corrupt

In Bulgarije, dat per 1 januari voor zes maanden Europees voorzitter wordt, tiert de corruptie welig. Wie aan de grens geen briefje van vijf in zijn paspoort stopt, mag rekenen op urenlange controles. Met een beetje pech komt daar nog een ‘desinfectie’ van de auto overheen. Die kost drie euro.

Dat staat in een zwartboek met honderden klachten dat PvdA-Europarlementariër Kati Piri en haar Vlaamse partijgenote Kathleen Van Brempt vanmiddag overhandigen aan de Bulgaarse ambassadeur. De twee parlementariërs vinden het schandalig dat Bulgarije de afgelopen tien jaar miljoenen uit Brussel incasseerde voor corruptiebestrijding, maar dat smeergeld en steekpenningen er nog steeds aan de orde van de dag zijn. De Bulgaarse ambassadeur bij de EU, door deze krant geconfronteerd met de klachten, wil pas reageren na overhandiging van het zwartboek. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontkent dat er problemen zijn en zegt dat Bulgarije een zerotolerancebeleid hanteert inzake corruptie.

Slachtoffers van de corruptie zijn vooral Turken of mensen van Turkse origine uit Nederland, België en Duitsland die ’s zomers op familiebezoek gaan. Met een briefje van vijf zijn ze in twee minuten de grens over. Doen ze geen briefje van vijf in hun pas, dan gaan de douanebeambten net zolang met hun mobieltje spelen tot het geld er wel is. Schrijnend is het geval van een getuige die met drie kinderen van 9, 6 en 1 twaalf lange uren vastzat aan de grens.

Geen wisselgeld

De corruptie beperkt zich niet tot de grenspassage, aldus het zwartboek. Verzekeringspapieren die zogenaamd niet deugden, waren met 20 euro erbij ineens wel in orde. Er wordt ook gesjoemeld met wegenvignetten, waarvan de prijs ‘à la tête du client’ wordt bepaald. Kopers van wegenvignetten in euro’s moeten er rekening mee houden dat ze geen wisselgeld krijgen, of in het beste geval in Bulgaarse lev.

De politie pikt vrolijk haar graantje mee. Boetes voor al dan niet begane verkeersovertredingen worden cash en zonder bonnetje afgerekend. De hoogte ervan is onderhandelbaar. De ontsmetting van de auto, aldus klagers in het zwartboek, is een lachertje. Soms wordt er enkel wat water over de carrosserie of banden gesprenkeld.

Vergeten geld

Intussen zit de Bulgaarse regering wel in haar maag met de negatieve publiciteit aan de vooravond van haar EU-voorzitterschap. In een brief aan de twee Europarlementsleden blaast Binnenlandse Zaken hoog van de toren. Ze moeten maar met bewijs komen. En in elk van de negen gevallen waarin sinds juni van dit jaar ‘vergeten’ geld was aangetroffen in paspoorten, is dat meteen teruggegeven aan de paspoorthouder, aldus het ministerie, dat ook na onderzoek formeel elke onregelmatigheid ontkent.