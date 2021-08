‘QAnon-vader’ vermoordt kinderen omdat hij denkt dat ze slangen-dna hebben

complotdenkerDe eigenaar van een bekende surfschool in Californië is opgepakt op verdenking van de moord op zijn 2-jarige zoon en 10 maanden oude dochter. Volgens de FBI is Matthew Taylor Coleman een aanhanger van QAnon en Illuminati-samenzweringstheorieën. ,,Hij legde uit dat hij visioenen en tekenen kreeg waaruit bleek dat zijn vrouw slangen-dna bezit en dat had doorgegeven aan zijn kinderen. Hierdoor zouden ze uitgroeien tot monsters, dus moest hij ze doden”, aldus de autoriteiten.

De politie in de Amerikaanse stad Santa Barbara werd afgelopen weekend gewaarschuwd door de moeder van de kinderen, Abby Coleman. Ze vertelde dat haar echtgenoot hun zoon en dochter had meegenomen en dat hij niet wilde zeggen waarheen. Ze hadden voor zover bekend een goed huwelijk en hadden voorafgaand de vermissing geen ruzie. ,,Ik was bezorgd omdat hij niet reageerde op mijn berichten en omdat ik wist dat hij geen autostoeltje bij zich had”, vertelde de vrouw tegen Amerikaanse media.

De echtgenote kreeg nog niet het gevoel dat het leven van haar kinderen in gevaar was, maar vroeg de politie wel om hem op te sporen en met hem te praten. De volgende dag maakte de vrouw gebruik van het programma Find My Phone op haar laptop, om zo vast te stellen waar Coleman voor het laatst was geweest. Via de app kwamen de autoriteiten uit in Rosarito, vlakbij de grens tussen de VS en Mexico.

Quote Coleman zei dat hij wist dat het verkeerd was, maar het was de enige manier om de wereld te redden

Monsters

In de buurt werd Coleman aangetroffen en direct aangehouden voor verhoor. Hij vertelde de rechercheurs dat hij de kinderen had neergeschoten met een harpoen en vervolgens hun lichamen zou hebben verborgen. Op dezelfde dag werden de kinderen dood teruggevonden in de buurt van een boerderij.

De vader vertelde de autoriteiten dat hij geloofde dat zijn kinderen ‘zouden uitgroeien tot monsters en dat hij ze wel moest doden’. ,,Coleman zei dat hij wist dat het verkeerd was, maar het was de enige manier om de wereld te redden”, aldus de autoriteiten in een verklaring.

QAnon

Coleman ziet zichzelf als een trouwe aanhanger van de ultrarechtse QAnon-beweging. Leden van die beweging denken dat leden van de Amerikaanse elite pedofiele satanisten zijn, die betrokken zijn bij een complot tegen de voormalige president Donald Trump. Ze baseren zich op berichten van een zekere ‘Q’, een anonieme gebruiker van een internetforum. Aanhangers van QAnon zijn niet alleen actief op Twitter, maar ook op platformen als TikTok, YouTube en Facebook.

Experts maken zich zorgen over de verspreiding van onbewezen theorieën via sociale media. Die hebben in het verleden geleid tot geweld. Zo drong in 2016 een gewapende man een pizzeria binnen in Washington, nadat hij online nepnieuws had gelezen. In die berichten stond dat de Democratische politica Hillary Clinton betrokken was bij een crimineel netwerk dat minderjarige seksslaven had verstopt in het restaurant.

De verklaring van Coleman over ‘slangen-dna’ is volgens The Guardian mogelijk een verwijzing naar de complottheorie over het ‘hagedissenvolk’, aangewakkerd door de Britse prominente complotdenker David Icke, die beweert dat veel machtige mensen in feite reptielachtige buitenaardse wezens zijn die op mensen lijken. Onderzoek moet uitwijzen in hoeverre Coleman door deze complottheorieën gehersenspoeld was.

De Amerikaanse vader blijft voorlopig in hechtenis zonder borgsom en zal op 31 augustus voorgeleid worden.

