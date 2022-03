Raadsels rond in Zagreb gecrashte drone: verkeerde adres?

Een militaire verkenningsdrone van Russische makelij, die donderdagavond laat in de Kroatische hoofdstad Zagreb neerstortte, stelt de Kroatische autoriteiten voor een groot raadsel. Van wie was het onbemande vliegtuig, en hoe kon het 600 kilometer uit koers raken zonder opgemerkt te worden?

In Zagreb werden inwoners opgeschud door een enorme knal toen een militair onbemand vliegtuig vlakbij een studentencomplex neerstortte. Volgens de burgemeester van Zagreb, Tomislav Tomasevic, is het ‘een wonder dat niemand gewond is geraakt.’

De president van Kroatië, Zoran Milanovic, haastte zich te zeggen dat het er niet op lijkt dat Kroatië doelwit was van een militaire aanval. Het vliegtuig, dat een flinke krater in de grond veroorzaakte, moet flink uit koers zijn geraakt: Zagreb ligt een goede 570 kilometer van de grens met Oekraïne.

Serieus incident

De regering van Kroatië heeft bevestigd dat het vliegtuig, dat op een hoogte van 1300 meter vloog, eerst Hongarije is gepasseerd. President Milanovic spreekt van een serieus incident. ,,We moeten uitzoeken hoe het mogelijk is dat een vliegtuig van dit formaat niet is opgevallen en neergeschoten op weg van Oekraïne naar Zagreb.”

Wie heeft de drone op pad gestuurd? Het neergestorte vliegtuig zou volgens Kroatische media een Tupalev TU-141 zijn. Dat is een oud verkenningsvliegtuig uit het Sovjettijdperk. Rusland zegt het toestel al sinds de jaren negentig niet meer te gebruiken. Oekraïne zou het vliegtuig na 2014 wel hebben ingezet, onder meer bij de strijd in het Donetsbekken door pro-Russische separatisten. Maar ook het leger van Oekraïne ontkent dat het vliegtuig door hen is ingezet.

Verkeerde plaatsnaam?

Een tweede vraag houdt Kroatische media ook bezig. Hoe is het vliegtuig zo ver uit koers geraakt? Een theorie is dat een verkeerde plaatsnaam is ingevoerd. De wijk Yarun in Zagreb waar het vliegtuig neerstortte, lijkt op de plaatsnaam Jarun in Oekraïne. Maar met die verklaring nemen kenners van het vliegtuig geen genoegen. Het vliegtuig, dat stamt uit de jaren zeventig, kan volgens hen niet worden bestuurd door een adres in te tikken. Volgens de Kroatische autoriteiten is het vliegtuig simpelweg neergestort, omdat de brandstof op was.

Het incident, dat nu wordt onderzocht, heeft een flinke discussie losgemaakt in Kroatië. Men maakt zich er zorgen over dat het land niet is voorbereid op een eventuele aanval via het luchtruim.

