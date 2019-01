Raam van hotel Hongkong valt van 16de etage en doodt voetganger

Het ongeval gebeurde bij het Mira Hong Kong, het chique hotel waar klokkenluider Edward Snowden verbleef in 2013. Dat bevindt zich in het toeristische gebied Tsim Sha Tsui, meldt de South China Morning Post. Het raam raakte op het hoofd, waarna ze buiten bewustzijn raakte.



De getroffen vrouw werd in allerijl naar het Queen Elizabethziekenhuis gebracht, maar overleed daar omstreeks middernacht. Het slachtoffer was naar verluidt eerder op de dag aangekomen in de stad, die ze bezocht met haar partner en een paar vrienden.



Een bron binnen de politie zegt dat het raam vlak voor het incident, dat omstreeks half elf ‘s ochtends plaatsvond, werd schoongemaakt. Een 38-jarige schoonmaakster van het hotel is aangehouden. Het hotel heeft de nabestaanden gecondoleerd en zegt mee te werken met het onderzoek van de politie.