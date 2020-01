Raketaanvallen op Amerikaanse doelen in Bagdad

De inslag van een Katoesja-raket op een plein vlak bij de VS-ambassade in de zwaar bewaakte Green Zone in Bagdad is door twee politiebronnen bevestigd aan persbureau Reuters. Lokale bronnen melden ook de aanval op de militaire basis Al-Balad, zo'n 80 kilometer buiten de hoofdstad, daar zouden twee raketten zijn neergekomen. Over de explosie in de wijk Jadiriya, waarbij vijf gewonden zouden zijn gevallen is nog niets meer bekend. Wie de raketten heeft afgevuurd is nog niet duidelijk.

Het is niet uitzondelijk dat er raketten worden afgevuurd op Amerikaanse doelen in Irak, maar de explosies komen een dag nadat de spanningen in Bagdad verder opliepen door de liquidatie, vrijdag, van de Iraanse generaal Soleimani. Die leider van de Quds-brigade van de beruchte Iraanse Republikeinse Garde was op bezoek in Bagdad en kwam om bij een aanval door een Amerikaanse drone. Die aanval was specifiek op hem gericht. Iran kondigde aan wraak te zullen nemen. Eerder vandaag waren duizenden Irakezen bij een uitvaartplechtigheid voor de omgekomen Soleimani. Daarbij werden anti-Amerikaanse leuzen geroepen.



Soleimani was in Irak om gesprekken te hebben met een pro-Iraanse militie in het land. De leider daarvan kwam ook om bij de aanval. De VS houdt Soleimani verantwoordelijk voor tientallen aanvallen tegen Amerikaanse doelen in de afgelopen decennia.