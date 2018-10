Raketlancering richting ISS mislukt: 'zo'n noodlanding is zeldzaam'

VIDEODe twee bemanningsleden van de raket die donderdag na de lancering een noodlanding moest maken, verkeren in goede gezondheid. ,,Dat de raketlancering mislukte is vrijwel uniek voor deze raket."

,,De raket is heel oud. Hij stamt uit 1966. Hij is dus weliswaar verouderd, maar het is wel degelijke technologie en hij doet zijn werk goed. Hij is al meer dan 1700 keer gelanceerd, vrijwel altijd zonder problemen." Dat zegt Michel van Baal, woordvoerder van de TU Delft. Hij was zelf tien jaar lang persvoorlichter voor ruimtevaarder André Kuipers.

Dat de lancering mis is gegaan, is vrijwel uniek. ,,Het gaat bijna nooit mis. De laatste keer dat een vlucht of lancering werd afgebroken, was in 1975. In 1983 ging er nog iets mis op het lanceerplatform, voordat de raket vertrok. Er is nog nooit iemand bij zo'n mislukte lancering overleden", aldus Van Baal.

De Rus Aleksej Ovtsjinin en de Amerikaan Nick Hague die vandaag in de raket aanwezig waren, zijn na de landing ongedeerd uit hun capsule op de steppe in Kazachstan gestapt, aldus de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Volgens de tv-zender van NASA gaat het na de noodlanding goed met de twee mannen en zijn ze inmiddels uit de capsule gehaald. Een team van experts is bij ze om ze voor te bereiden op hun terugkeer naar Moskou.

Getraind om te overleven

De ruimtevaarders waren erop getraind om een noodlanding als die van vandaag te overleven, zegt Van Baal. ,,Veel van de training die ruimtevaarders volgen is erop gericht om te kunnen handelen in noodsituaties. Met alle situaties wordt dan rekening gehouden. Of ze nu in het water terechtkomen of op een berghelling en of er iets mis gaat aan het begin of halverwege de lancering: ze weten wat ze moeten doen."

Een pretje is het niet, zo'n noodlanding. ,,Er komt onwijs veel kracht op je lichaam te staan als de capsule naar beneden valt. Dat is echt niet prettig, maar je overleeft het wel."

Ontkoppeling mislukt

De raket werd bij het ruimtevaartcentrum Bajkonoer in Kazachstan gelanceerd. Het ging mis toen de eerste trap, waarmee de raket was losgekomen van de grond, moest worden ontkoppeld. De raket moest de vlucht afbreken en terugkeren naar de aarde. Alle ruimtevaarders worden daar voor vertrek ook uitgebreid op getraind. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout is gegaan na de lancering.

De Rus Aleksej Ovtsjinin en de Amerikaan Nick Hague waren op weg naar het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn in Centraal-Kazachstan geland, in de buurt van de stad Dzjezkazgan. Het duurde ongeveer een uur voordat de reddingsdiensten met helikopters de capsule hadden bereikt.

De Russische vicepremier Joeri Borisov heeft gezegd dat alle bemande ruimtevluchten met dit type raket worden opgeschort totdat het onderzoek naar de oorzaak van het mankement is afgerond. Er wordt een staatscommissie samengesteld die het incident gaat onderzoeken, meldt Roskomos, een bureau van de Russische overheid dat ruimteonderzoek uitvoert.

Volledig scherm Amerikaanse astronaut Nick Hague (rechts) en de Russische kosmonaut Aleksej Ovtsjinin. © AP

Volledig scherm De Soyuz booster raket. © EPA