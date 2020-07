'Rambo van het Zwarte Woud' als tiener veroordeeld voor opruiing

Inmiddels heeft de politie meer dan 270 tips binnengekregen over de mogelijke schuilplaatsen van Rausch. In het naburige Offenburg werd vanochtend nog de identiteit gecontroleerd van een man die veel gelijkenissen vertoonde met de voortvluchtige ‘Woud-Rambo’, maar het was vals alarm.



Volgens Bild leiden de tips toch voornamelijk naar het plaatsje Oppenau waar Rausch zondag vier agenten wist te ontwapenen. Hij vluchtte daarna mét de wapens van de agenten het bos in en is sindsdien spoorloos. De politie gaat ervan uit dat hij het ruige terrein daar erg goed kent. ,,Yves rausch kent de omgeving op zijn duimpje. Het bos is zijn woonkamer”, zei Reinhard Renter van de politie van Offenburg daarover.