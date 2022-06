Rampbruiloft draait tóch uit op sprookje dankzij eilandbewoners: ‘Voor altijd plekje in ons hart’

bruidsjurk verdwenenHet dreigde op een regelrechte zeperd uit te lopen, maar dankzij de hulp van een groepje eilandbewoners is de ‘pechbruiloft’ van een Amerikaans stel op het laatste moment gered. Als klap op de vuurpijl gaat hun prille geluk nu zelfs de hele wereld over. ,,Deze mensen zullen voor altijd een plaats in ons hart hebben.”

Midden in de ongerepte ruige natuur van Schotland trouwen: het was een droom die voor de Amerikaanse tortelduifjes Amanda (40) en Paul Riesel (37) uit Orlando eindelijk in vervulling ging. Jarenlang waren ze bezig met de voorbereiding en keken ze reikhalzend uit naar de spectaculaire gebeurtenis. Met een kostenplaatje van zo’n 12.000 dollar (11.400 euro) hadden ze er bijna al hun spaargeld ingestoken. Voor wat de mooiste dag in hun leven moest worden, hadden ze dat natuurlijk graag over.

Onderweg naar het Schotse eiland Skye - een reis van zo’n 6400 kilometer - dreigde hun sprookjesachtige bruiloft in een enorme miskleun te veranderen. Het begon al met de vlucht, die op het laatste moment werd omgeleid naar Philadelphia. Een omweg die in totaal drie dagen (!) in beslag zou nemen. Het echtpaar strandde op meerdere luchthavens in Engeland en Schotland en zag hun trouwdag met rasse schreden naderen. ,,We hadden echt alléén maar pech onderweg. Het was vertraging op vertraging op vertraging”, blikt bruidegom Paul terug in gesprek met The Guardian en BBC.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bruidsjurk weg

Totaal uitgeput en met flink wat frustratie kwam het stel op de avond voor hun bruiloft aan op de luchthaven van Skye. Terwijl ze in hun gedachten hunkerden naar hun hotelkamer, kwamen ze er tot hun grote schrik achter dat al hun bagage was verdwenen, inclusief bruidsjurk. ,,We kwamen aan bij de bagageband en zagen dat deze helemaal leeg was en dat onze tassen er niet stonden”, vertelt Amanda. ,,Het drong toen echt tot ons door dat we de bruiloft moesten annuleren en dat we niets anders konden doen.”

Terwijl het tweetal alweer plannen maakte om teleurgesteld en vol verdriet naar huis te keren, zette hun bruidsfotograaf Rosie Woodhouse een meesterplan op touw. Ze plaatste een bericht op een populaire pagina voor eilandbewoners van Skye met daarin een noodoproep: wie o wie heeft een bruidsjurk te leen en heeft voor de bruidegom een pak dat perfect bij hem zou passen? ,,Ik vertelde het bruidspaar dat ik er zeker van was dat ik dit kon laten werken. Skye is een geweldige plek”, aldus Woodhouse.

Eeuwig dankbaar

De ochtend daarop werd het echtpaar overspoeld met aanbiedingen van meelevende bewoners. Amanda kon uit acht trouwjurken kiezen, en Paul kon naar Schotse traditie in een prachtige kilt in het spreekwoordelijke bootje stappen. Een plaatselijke drogist hoorde van de problemen en zorgde voor de make-up. ,,Rosie deed dit allemaal, ik was me niet bewust van al het werk dat op de achtergrond gebeurde”, aldus Amanda. ,,Midden in de nacht reageerden allerlei mensen, een vrouw zette zelfs haar kleren af ​​om te helpen. We werden wakker met dit mooie initiatief dat voor ons op touw was gezet. Door het doorzettingsvermogen van Rosie zijn we getrouwd.”

Alle eilandbewoners die hebben bijgedragen aan de bruiloft, zullen voor altijd een plekje in hun hart hebben, zegt Amanda. ,,De mensen van Skye worden beroemd in Orlando, omdat we iedereen zullen vertellen dat zij de reden zijn dat onze liefde werd bezegeld in een perfect onvolmaakte trouwdag. Er zullen nooit genoeg woorden zijn om uit te drukken hoe dankbaar we zijn. We zijn zo jaloers op Schotland dat jullie zulke mensen in jullie gemeenschap hebben. Het spreekt boekdelen voor de gemeenschap.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: