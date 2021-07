Rampflat Miami eist 98 mensenlevens, resten laatste vermiste slachtoffer gevonden

Kritiek na watersnood Duitsland: ‘Zijn hier net zo slecht op voorbereid als op corona’

22 juli Het zal veel tijd kosten voordat Duitsland de schade door de recente overstromingen heeft gerepareerd. ,,We zullen geduldig moeten zijn”, zei bondskanselier Angela Merkel vandaag tijdens haar laatste jaarlijkse zomerpersconferentie, in Berlijn. ,,Er zijn nog altijd veel vermisten”, voegde ze eraan toe. Het officiële dodental in Duitstand steeg naar 177. In België zijn 32 slachtoffers gevonden. Daar worden nog 18 mensen vermist.