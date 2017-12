Rapper (22) valt online scrabble-vriendin (86) in de armen

Ruim 300 potjes speelden de twee onbekende scrabblefans samen op de app Words with Friends. Onderwijl chatten ze over en weer over de woordenschat van de een, en de gemiste kansen van de ander. Door al het contact en de berichtjes ontstond er een band tussen de 22-jarige Spencer uit de wijk Harlem in New York, en de 86-jarige Rosalind, die in een verzorgingstehuis in West Palm Beach in Florida woont. Het is immers niet niks om elke dag contact te hebben, en berichtjes te krijgen van iemand.



Spencer, die als rapper door het leven gaat onder de naam jesuswearsnikes, maakte tegen zijn vrienden al gekscherend grappen over zijn nieuwe 86-jarige liefde. Grappig of niet, het feit dat de twee al maanden met elkaar aan het chatten en spelen waren, was toch bijzonder en viel ook de moeder van een van de vrienden van Spencer op. Amy Butler, die werkt als geestelijke in een kerk in Manhattan, vroeg of ze het verhaal van Spencer en Rosalind mocht delen tijdens een van haar diensten.