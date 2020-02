Razzia bij ‘rechtse terreurcel’ Duitsland: twaalf arrestaties, één verdachte werkt bij politie

De vermeende leider van de groep is een man uit het Zuid-Duitse Augsburg (Beieren). Hij zou de extreemrechtse terreurgroep in september vorig jaar hebben opgericht met drie andere hoofdverdachten, afkomstig uit Esslingen (Baden-Württemberg), Minden-Lübbecke (Noordrijn-Westfalen) en Uelzen (Nedersaksen). De overige acht verdachten zouden hen geholpen hebben op financieel vlak en bij de aanschaf van wapens. Alle twaalf verdachten zijn mannen. Ze verschijnen vanavond of morgen voor de onderzoeksrechter in Karlsruhe, waar het federale parket de zaak onderzoekt.



Een aantal van hen was al bekend bij de Duitse veiligheidsautoriteiten. Vier verdachten komen uit de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen, zo maakte deelstaatminister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul (CDU) vanmiddag bekend. Een van hen is volgens hem administratief medewerker bij de politie en werd geschorst in afwachting van het onderzoek. Welke rol die politiemedewerker gespeeld zou hebben in de groep, is nog onduidelijk.



De groepsleden ontmoetten elkaar eerst op het internet en pas later in levende lijve, verklaarde de deelstaatminister. De Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst kwam de groep op het spoor via hun chatgroep. Daarin deelden ze onder andere een foto van een zelfgemaakt wapen en spraken ze over aanvallen op politici, asielzoekers en moslims. Hoe concreet deze plannen waren, moet blijken uit onderzoek op de in beslag genomen gegevensdragers van de verdachten.