Rechtbank: Nederland moet jihadiste uit vluchtelingenkamp laten halen

UPDATEDe Nederlandse overheid moet proberen een zwangere, Nederlandse jihadiste die nu in een vluchtelingenkamp in Noord-Syrië zit, naar Nederland te halen. Dat heeft de rechtbank Rotterdam in een vanmiddag gepubliceerde, zeer opmerkelijke uitspraak bepaald.

Syriëgangers die terug willen keren moeten zichzelf bij een Nederlands consulaat in Irak of Turkije melden, zo is tot nu toe de lijn van Den Haag. Een groep Nederlandse jihadistes stelt dat zij dat wel willen, maar dat niet kunnen omdat ze worden vastgehouden in vluchtelingenkampen in Noord-Syrië. Zij beseffen dat ze, eenmaal in Nederland, de gevangenis in zullen gaan, maar willen terug vanwege hun jonge kinderen die ook in de kampen zitten. De situatie is er volgens hen erbarmelijk. Voor het eerst heeft een rechtbank nu geoordeeld dat Nederland meer moet doen dan alleen afwachten of iemand zich meldt.

In een zaak die was aangespannen door een van die jihadistes, Ilham B. uit Gouda, vraagt de rechtbank nu aan het Openbaar Ministerie om, via de minister van Justitie en het Nederlandse consulaat in Erbil (Irak), 'de lokale autoriteiten in Syrië' op de hoogte te stellen dat Nederland de vrouw voor de rechter wil brengen. ,,Met als doel de uitlevering van de verdachte aan de Nederlandse autoriteiten.'' De vrouw verblijft in het vluchtelingenkamp Ain Aissa.

Mee in hun maag

De lokale autoriteiten zijn in dit geval de Koerden, zij besturen de kampen. Ze hebben al meerdere keren aangegeven dat ze graag willen dat Europese landen 'hun' jihadisten weer terugnemen. De Koerden gaan de vrouwen niet berechten en zitten er alleen maar mee in hun maag. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt dat 'wij de minister van deze uitspraak op de hoogte te hebben gesteld'. Het OM heeft een zaak tegen de vrouw lopen en is van mening dat zij bij haar eigen rechtszaak moet kunnen zijn. Er zijn al meerdere Syriëgangers bij verstek (in afwezigheid) veroordeeld, maar 'van deze vrouw weten we nu waar ze zit'.

De uitspraak is al in februari tijdens een besloten zitting gedaan, maar is vanmiddag openbaar geworden. Het ministerie van Justitie heeft nog niet gereageerd.

Ilham uit Gouda

De zaak draait om Ilham B. (23) uit Gouda. Zij zat eind vorig jaar in kamp Ain Issa en liet in een interview met een Belgische tv-zender weten dat ze naar Nederland wil voor de gezondheid van haar zoontje (1). Daar kwam nog bij dat ze zwanger is van haar tweede kind.