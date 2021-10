Rechter blokkeert tijdelijk zeer strenge anti-abortuswetgeving Texas

Federale rechter Robert Pitman besloot woensdag (lokale tijd) de wet, de strengste in de gehele VS, niet mag worden gehandhaafd terwijl rechtszaken over de wetgeving worden afgehandeld. Dit deed hij nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie op intiatief van de Democratische regering een aanklacht had ingediend tegen de staat Texas. Eersder besloot het Amerikaanse Hooggerechtshof juist dat de wet tot een definitieve uitspraak van kracht mocht blijven.

President Joe Biden had de ‘bizarre en extreme’ wet in Texas sterk veroordeeld. Biden zei dat zijn regering zoekt naar mogelijkheden om Texaanse vrouwen toegang te laten krijgen tot veilige en legale abortus. De Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland beargumenteerde in de aanklacht dat een staat geen enkele vrouw het recht over haar eigen lichaam mag ontzeggen voordat de baby levensvatbaar is. Dat is volgens een uitspraak van het Hooggerechtshof in 1973, in de wet die het recht op abortus vastlegde, ongeveer de 24e zwangerschapsweek.