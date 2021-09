Rechter verbiedt anti-abortusgroep uitvoering abortuswet Texas

De anti-abortusgroep Texas Right to Life heeft vrijdag een nederlaag geleden in een Texaanse rechtbank. De groep kreeg een tijdelijk verbod opgelegd om op basis van de nieuwe abortuswet medewerkers van Planned Parenthood in Texas aan te klagen.

Planned Parenthood, een gezondheidsorganisatie die onder meer abortusklinieken runt, had de anti-abortusgroep voor de rechter gedaagd om te voorkomen dat de groep aspecten van het nieuwe abortusverbod in Texas tegen hen zou gebruiken.

Planned Parenthood betwistte vooral het meest ongebruikelijke aspect van de wet: elke burger kan een mogelijke overtreder van het abortusverbod aanklagen. De wet definieert potentiële overtreders zeer breed, waardoor bijvoorbeeld ook iemand aangeklaagd kan worden die een afspraak voor een abortus maakt voor een zwangere vrouw, haar begeleidt naar een abortuskliniek of de procedure betaalt.

Het betwiste aspect in de abortuswet van Texas creëert ,,waarschijnlijk, onherstelbaar en dreigend letsel’’ voor Planned Parenthood, zijn artsen, personeel en patiënten in heel Texas, stelde rechter Maya Guerra Gamble van de rechtbank in Travis County. Tevens bepaalde de rechter dat de wet abortusaanbieders als Planned Parenthood onvoldoende beschermt tegen de schade die ze oplopen als ze continu door burgers worden aangeklaagd.

Texas Right to Life, dat aankondigde tegen de uitspraak in beroep te gaan, kreeg op vrijdag nog een andere tegenslag te verwerken. De groep runt een website, prolifewhistleblower.com, waar burgers anoniem tips kunnen achterlaten over mensen die helpen bij of aanzetten tot abortus. Webhostprovider GoDaddy heeft aangegeven die website niet langer te willen hosten, omdat deze de servicevoorwaarden van de webhost schendt.

Volgens die voorwaarden mogen gebruikers geen informatie over mensen verzamelen zonder hun toestemming. Texas Right to Life zei in een verklaring dat het niet tot zwijgen zal worden gebracht. ,,Ons IT-team is al bezig met het overdragen van onze activa aan een andere provider en we zullen de site binnen 48 uur hebben hersteld. Kom snel terug’’, aldus de groep.

De nieuwe abortuswet in Texas heeft tot felle kritiek geleid, onder meer van de Amerikaanse president Joe Biden. Die spreekt over een ,,onmiskenbare schending’’ van grondwettelijke rechten. Biden vindt het vooral ,,schandalig’’ dat burgers als een soort verklikkers de mogelijkheid krijgen rechtszaken aan te spannen tegen iedereen die een andere persoon zou hebben geholpen een abortus te ondergaan. Het kan daarbij zelfs gaan om familieleden, zorgpersoneel, receptionisten van een kliniek of vreemden zonder band met het individu.

Belangenorganisaties probeerden bij het Hooggerechtshof te voorkomen dat een abortus in Texas na zes weken zwangerschap wordt verboden, maar dat haalde niets uit. Het hof stemde woensdag tegen het noodverzoek van de organisaties. Volgens hen zorgt de wet ervoor dat abortus onmogelijk wordt voor zeker 85 procent van de Texaanse vrouwen die de procedure willen ondergaan.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: