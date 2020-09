Rechter VS blokkeert voorlopig ban op TikTok in Amerikaanse appstores

Een Amerikaanse federale rechter heeft zondag voorkomen dat de populaire app TikTok per direct wordt verboden in de VS. Trump wil het videoplatform uit de Amerikaanse appstore weren, omdat het Chinese moederbedrijf ByteDance te veel gegevens van Amerikanen zou opslaan.

De beslissing kwam enkele uren voordat het verbod op het populaire videoplatform in had moeten gaan. ByteDance was naar de rechter gestapt om uitstel af te dwingen. Vorig weekend werd namelijk een principeakkoord gesloten tussen ByteDance en de Amerikaanse bedrijven Oracle en Walmart. Het softwareconcern en de supermarktreus nemen daarbij samen een minderheidsbelang van 20 procent in het nieuw op te richten TikTok Global, waarin een groot deel van het huidige TikTok wordt ondergebracht. De deal moet nog worden goedgekeurd door autoriteiten in de VS en China.

Advocaat John E. Hall van TikTok zei tijdens de hoorzitting dat het daarom ‘irrationeel’ was om het verbod door te zetten. ,,Hoe zinvol is het om vanavond dit app store-verbod op te leggen als er onderhandelingen gaande zijn die het misschien overbodig maken?’’, aldus Hall. ,,Dit is een hele botte manier om het bedrijf aan te pakken. Er is gewoon geen urgentie.’’

Het verbod op TikTok in appstores van Google en Apple zou eigenlijk afgelopen zondag al zijn ingegaan, maar na de bekendmaking van de deal met Oracle en Walmart werd het verbod met een week uitgesteld.

Het vonnis van de rechter gaat enkel over het verbod dat zondag in zou gaan. Volgens een besluit van de Amerikaanse regering zal de app vanaf 12 november niet meer werken op smartphones in de VS. Dat verbod houdt voorlopig stand.

TikTok heeft in de VS ongeveer 100 miljoen gebruikers.