Rechter VS stemt in met uitlevering Peruaanse oud-president

Peruaanse ex-president Toledo opgepakt in VS met oog op uitleve­ring

17 juli In de Verenigde Staten is de Peruaanse ex-president Alejandro Toledo opgepakt met het oog op zijn uitlevering aan Peru. De regering in Lima had om de uitlevering van Toledo gevraagd omdat hij door het gerecht wordt verdacht van corruptie. Het onderzoek naar de oud-president kadert in het corruptieschandaal rond de Braziliaanse groep Odebrecht.