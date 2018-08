Rechter zet advocaat Johnsons rechtszaal uit

Officier van justitie Joy Rasan meldde dat de Johnsons gedagvaard waren om te getuigen. Die dagvaarding was niet persoonlijk overhandigd omdat het Amerikaanse stel met de noorderzon is vertrokken naar het buitenland. ,,Maar ze wisten dat ze hier moesten verschijnen, daarom is hun advocaat er ook.''



,,Dit is totaal onaanvaardbaar,'' riep advocaat Nair boos. Rechter Mahyon Binti Talib, die doorgaans rustig en beheerst spreekt, vroeg geïrriteerd waarom de Johnsons niet kwamen. Tan kwam niet met een reden. ,,Ik wil deze man niet meer hier in de rechtszaal,'' meldde Nair. ,,Ik ben het helemaal met u eens,'' reageerde de rechter met stemverheffing. ,,U kunt gaan!''



Tan klapte zijn laptop, waarmee hij rapport uitbracht aan de Johnsons, in en vertrok. ,,Als ik blijf is dat minachting van de rechtbank en dat is strafbaar.", verklaarde hij.



Nair zegt: ,,Ik was echt kwaad. Dit is een ernstige zaak. Er is iemand overleden. Dan stuur je geen spion.’’