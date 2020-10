Rechter zet streep door strengere abortuswet Texas

Kim Kardashian doneert een miljoen aan slachtof­fers geweld Armenië

11 oktober Kim Kardashian heeft een miljoen dollar gedoneerd aan hulp voor de mensen in het door zware gevechten getroffen Armenië, dat in conflict is met Azerbeidzjan over de regio Nagorno-Karabach. De realityster wiens roots in Armenië liggen, zegt erg betrokken te zijn bij de situatie in het land van haar voorouders.