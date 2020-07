Rechts-conservatieve Andrzesj Duda herkozen als Poolse president

Klopjacht op zwaarbewa­pen­de man (31) in Zwarte Woud die vier agenten ontwapende

7:32 In het Duitse Oppenau, in het Zwarte Woud, is de politie een klopjacht gestart op een zwaarbewapende man. De verdachte heeft gistermorgen, gewapend met pijlen, bogen, messen en pistolen, de politie bedreigd. Hij nam daarop hun wapens af. Nu is hij op de vlucht. De Duitse politie is massaal ter plaatse.