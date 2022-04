Rechtszaak tegen martelende ‘Beatles’ van IS start: ‘Moesten vechten tot we er bij neervielen’

,,We moesten tegen elkaar vechten tot we niet meer konden. Ze dreigden de verliezers te waterboarden’’, vertelde de Italiaan Federico Motka een paar dagen geleden in de rechtbank in de Amerikaanse staat Virginia. Motka, een hulpverlener, werd in 2013 en 2014 veertien maanden door IS gegijzeld in Syrië. ,,Maar ik kon amper vechten, we kregen zo weinig eten, waren zo verzwakt dat ik mijn armen nauwelijks omhoog kreeg.’’