Recidivist rijdt tegen hek kantoor Angela Merkel, leuzen op auto: ‘Verdomde moordenaars’

Op de rechterzijkant van de auto staat met witte letters ‘Stop globaliseringspolitiek’ geschreven. Op de linkerkant ‘Verdomde moordenaars van kinderen en ouderen’. Op de passagiersstoel lag een uitgave van het Zwitserse complotdenkers-magazine Wochenblick, meldt de Berlijnse krant Der Tagesspiegel op basis van vaststellingen van een fotograaf ter plaatse. De man zou Merkel een brief hebben willen overhandigen. De politie gaat volgens de krant uit van een geestesziek persoon.



De automobilist naderde omstreeks 10 uur ‘heel langzaam’ het hek rond de bondskanselarij. Er is volgens de politie lichte schade aan auto en hek. De bestuurder, een rolstoelgebruiker, werd opgepakt na een kortstondige controle in een ambulance. Op foto’s is te zien hoe hij door hulpverleners in of uit een rolstoel wordt getild. Die zou in de kofferbak van de auto hebben gelegen.



Het kenteken van het voertuig, een Volkswagen stationwagen, staat geregistreerd in het district Lippe bij Bielefeld in Noordrijn-Westfalen. De bestuurder is volgens dezelfde man als de automobilist die in februari 2014 op dezelfde plek en met dezelfde auto ook al tegen het hek van de bondskanselarij reed, meldt de Berlijnse krant op basis van bronnen in veiligheidskringen. De destijds 48-jarige man had zijn wagen ook toen voorzien van slogans. Op de ene zijde stond: ‘Genoeg met de mensen dodende klimaatverandering’. Aan de andere kant stond een liefdesverklaring: ,,Nicole, ik hou van jou”. Ook toen raakte niemand gewond.