Redder van olifantenkalfje maakt van Indiase boswachter een held

,,Net toen ik van plan was naar huis te gaan na een nachtdienst, kregen we de melding dat een vrouwelijke olifant een weg blokkeerde in de buurt van de Vanabhadra Kaliamman-tempel’’, vertelt de 28-jarige boswachter uit het district Mettupalayam. Het lukt de mannen het dier terug de jungle in te drijven, maar als ze de omgeving doorzoeken op andere olifanten, zien ze het kalfje. ,,Het kalfje zat vast in een put en kon er niet meer uit komen, doordat er een rotsblok in de weg zat.’’ De vondst verklaart het zenuwachtige gedrag van het moederdier. Eenmaal bevrijd uit zijn benarde positie blijkt de olifantenbaby te moe om zelf te lopen. Om de moeder niet nog meer in paniek te brengen en de rest van het team niet in gevaar, besluit de boswachter het loodzware diertje alleen terug te brengen.

Impulsief

,,We droegen het jong eerst met z’n vieren’’, zegt Sarathkumar tegen omroep BBC. De moeder was echter iets te dicht in de buurt en de kans dat zij de boswachters zou aanvallen was groot. ,,Om ons niet allemaal in gevaar te brengen heb ik in een impulsieve bui het kalf gewoon opgepakt en in mijn eentje teruggebracht naar de moeder.’’



Met het olifantje op zijn nek legt Sarathkumar zo’n 50 meter door het oerwoud af. Zelf weegt de Indiër zo’n 80 kilo en hij is bang zijn evenwicht te verliezen. ,,Iedereen vraagt me hoe ik het dier alleen heb kunnen oppakken, maar een collega heeft me geholpen door het kalf tegen te houden tot ik aan de rand van de jungle was".