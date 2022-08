Reddingsactie op komst: witte dolfijn in Seine wordt overgeplaatst naar zoutwaterbassin

De internationale non-profitorganisatie Sea Shepherd gaat vandaag een poging doen de witte dolfijn te redden die al dagenlang vastzit in de Franse rivier Seine. Het sterk vermagerde dier zal in een zoutwatertank worden verzorgd en daarna naar zee worden verplaatst.

De beloega, een walvisachtige, dwaalde sinds vorige week in de Seine en zwom richting Parijs. Afgelopen weekend zat het dier ‘opgesloten’ in een scheepssluis, waar het vitamines en antibiotica heeft gekregen, maar niet heeft gegeten.

Dag na dag verslechteren daardoor zijn overlevingskansen. Bovendien is een lang verblijf in de sluis schadelijk voor zijn gezondheid. Dat komt doordat het stilstaande water warmer is in vergelijking met zijn natuurlijke leefomgeving. Het is onduidelijk waarom de vier meter lange witte dolfijn zo ver weg is van zijn natuurlijke habitat, de koude, zoute wateren. Het water in de Seine is zoet.

‘Vandaag is een grote dag voor de beloega en alle betrokkenen bij zijn redding’, kondigt Sea Shepherd Frankrijk vandaag aan. De organisatie is met een reddingsplan gekomen na langdurig beraad, waar ook dolfinaria bij betrokken waren, ook al is Sea Shepherd eigenlijk tegen het bestaan daarvan. ‘De prioriteit ligt bij het welzijn van dit dier en daarin kiezen we voor ongekende samenwerkingen voor deze ongekende situatie.’

Volledig scherm Reddingswerkers van Sea Shepherd proberen de witte dolfijn te voeden in de Seine. © AFP

Bewust ademen

Veel opties vielen af: het dier is te verzwakt om de sluis te openen en het 150 kilometer terug naar zee te laten zwemmen. Voor euthanasie is het te vroeg, want de beloega lijkt wel fit genoeg om weer aan te kunnen sterken. Het dier een slaapmiddel geven en dan naar zijn natuurlijke habitat brengen is ook geen optie, want dolfijnen ademen bewust. ‘Hij zou stoppen met ademen en sterven’, meldt Sea Shepherd.

Volledig scherm De beloega in de Seine. © ANP/EPA

Uiteindelijk lijkt het overplaatsen in een zoutwaterbassin de beste oplossing, waar de walvisachtige wordt gemonitord en medicatie krijgt. ‘In de hoop dat datgene waaraan het lijdt, kan worden genezen. Het dier zal dan in zee worden losgelaten met, hopelijk, betere overlevingskansen.’

Eind mei zwom een ​​ernstig zieke orka, die de naam Sedna kreeg, tientallen kilometers in de Seine. Die stierf een natuurlijke dood nadat pogingen om het terug te leiden naar zee waren mislukt. ‘Wat Sedna niet kreeg, krijgt deze beloega. We hebben al veel lessen geleerd en we zullen nog meer leren om volgende gevallen te helpen’, stelt Sea Shepherd.

Bekijk hier de video waarin de dierenactivisten de beloega probeerden te voeren: