Reddingsdrama Frankrijk: ‘Zwemvesten werden drie redders fataal’

De reddingsboot vertrok gistermorgen omstreeks 11 uur uit de haven van Les Sables-d’Olonne. De Franse westkust werd op dat moment gegeseld door een zeer zware storm genaamd Miguel. Nadat de SNS 061 tevergeefs had gezocht naar de vissersboot, waarvan alleen wrakstukken en een reddingsvlot werden gevonden, sloeg het noodlot toe.



De problemen begonnen toen een zes meter hoge muur van water de ruiten van de reddingsboot verbrijzelde. De klap en de kracht van het binnenstromende water drukten de zeven bemanningsleden van hun plaats, vertelde redder David. ,,Terwijl het zeewater zich een weg zocht door onze boot, probeerden we allemaal onze positie weer in te nemen. Tevergeefs want even later bleek dat de boot onbestuurbaar was. Het zeewater had de motor en de elektrische circuits lam gelegd.’’